D'lescht Woch war den Tirage fir d'U21-Europameeschterschaftsqualifikatioun am Futtball.

D'Lëtzebuerger kréien et am Grupp F mat Montenegro, Schweden, Irland, Bosnien-Herzegowina an Italien ze dinn.

Den éischte Match ass de 4. Juni heiheem géint Montenegro.

PDF: Offiziellt Schreiwes vun der FLF