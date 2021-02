De Lëtzebuerger huet säin eegene Rekord bei engem Meeting an der Tschechescher Republik ëm iwwer 3 Sekonne verbessert.

Bei engem Internationale Liichtathletik-Meeting zu Ostrava an der Tschechescher Republik ass de Charel Grethen e Mëttwoch een neie Lëtzebuerger Indoor-Rekord iwwer 1500 Meter gelaf.

Den Athlet vum CSL pulveriséiert säin eegene Rekord vu virun 2 Wochen ëm 3 Sekonnen a 15 Honnertstel. Déi nei Beschtzäit steet elo bei 3 Minutten, 39 Sekonnen an 49 Honnertstel. Mat dëser Zäit ass hien op déi 2. Plaz an der Course komm.

Schreiwes vun der FLA

Record National Indoor pour Charel Grethen en 3’39’’49 et résultats athlètes luxembourgeois au Meeting Czech Indoor Gala à Ostrava

Lors du Meeting Czech Indoor Gala à Ostrava (CZE) aujourd’hui 3 février, Charel Grethen améliore à nouveau le record national sur 1500m avec un chrono à 3’39’’49, descendant une première fois en salle sous les 3 minutes 40. Il améliore sa propre référence de plus de 3 secondes par rapport à sa performance réalisée il y a deux semaines (3’42’’64 à Lievin le 16.01.21). Il termine 2ème de la course dans ce meeting au label « Silver » intégré dans la World Athletics Indoor Tour.

Vera Hoffmann a également fait son retour sur les pistes à Ostrava et franchi la ligne d’arrivée en 4’17’’41 se rapprochant de très près des minimas pour les Championnats d’Europe Indoor de Torun 2021 (5-7 mars) fixés à 4’17’’00. C’est également une nouvelle meilleure référence personnelle sur le 1500m en salle qu’elle établi aujourd’hui.

Bob Bertemes était également présent au lancer du poids et se classe à la 4ème place avec un meilleur lancer à 19m73.

Vous trouverez les résultats complets de la compétition sous le lien suivant https://www.worldathletics.org/competition/calendar-results/results/7154972