De Lëtzebuerger Nationalspiller gouf beim Heemmatch an der 54. Minutt agewiesselt.

De Gol fir Kreta hat de Sardinero an der 12. Minutt markéiert, ma scho 7 Minutte méi spéit koum den Ausgläich duerch den Douvikas. Well Kreta am Allersmatch awer 0:2 verluer hat, si si an der Coupe eliminéiert