De Sascha Palgen ass dem Quentin Brandenburger säi Lëtzebuerger Virbild, international ass et de russesche Konschtturner Nikita Nagorny.

De Quentin Brandenburger huet 16 Joer. Am Alter vu 7 Joer huet hien ugefaange mat Turnen. Elo ass hie Konschtturner. Säin Trainingsprogramm huet et a sech. An enger Woch kënnt den Athlet op eng ronn 26 Stonnen Training: 6 Mol d'Woch, zweemol den Dag.

Bei der Junior-EM de leschten Dezember koum de Lëtzebuerger an der Finall op déi 15. Plaz. Ënnert dem Stréch eng staark Leeschtung vum jonken Athlet.

Op all Training gëtt de Konschtturner ëmmer méi ewéi 100 Prozent. De Sport ass säi Liewen. Dem Quentin Brandenburger säin nächst grousst Zil ass d'Europameeschterschaft 2022 zu München. D'Olympesch Summerspiller an der franséischer Haaptstad 2024 sinn en Dram. D'Qualitéiten, fir dëst grousst Zil z'areechen, hätt hien, sou säin Trainer.

Aktuell ass de jonken Nowuesssportler op enger 4ième am Sportlycée. D'Woch iwwer wunnt hien och um INS, am Internat vun der Schoul. Sou gewënnt hien Zäit a brauch sech net all Dag vu Munneref, wou hie wunnt, an d'Stad ze deplacéieren.

A Saache Schoul weess de Quentin Brandenburger nach net wou säi Parcours hien hiféiert. Dofir awer ëmsou méi a sportlecher Hisiicht. Medailen an Titele wëll de Konschtturner sammelen.