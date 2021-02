An England klappt Tottenham West Brom mat 2:0 a Leicester spillt nëmmen 0:0-Gläich. Monaco wënnt geckege Match géint Nimes.

Iwwerdeems huet d'Uefa kommunizéiert, dass Leipzig säin Allersmatch an der Champions League 1/8-Finall net zu Leipzig mee zu Budapest muss spillen.

Bundesliga

TSG Hoffenheim - Eintracht Frankfurt 1:3

0:1 Kostic (15'), 1:1 Bebou (47'), 1:2 Ndicka (62'), 1:3 Silva (64')

D'Eintracht vu Frankfurt schwemmt weider op enger Erfolleg Well. An dësem Joer ass et schonn's déi 6. Victoire an dat bei engem Gläichspill. Och Hoffenheim konnt trotz enger couragéierter Leeschtung um Ufank vun der 2. Hallschent déi Frankfurter net stoppen. D'Ekipp vum Adi Hütter huet duerch 2 gutt ausgespillte Goler de Match Mëtt vun de zweete 45 Minutten zu hire Gonschte gedréint a steet an der Tabell elo op der 4. Plaz.

Arminia Bielefeld - Werder Bremen

De Match Bielefeld géint Werder Bremen huet wéinst ze vill Schnéi missen ofgesot ginn. Wéini de Match nogeholl gëtt ass nach net kommunizéiert ginn.

Premier League

Tottenham Hotspur - West Brom 2:0

1:0 Kane (54'), 2:0 Son (58')

Elleng de Harry Kane, deen no senger Blessur säi Comeback ginn huet, hätt an der éischter Véierelsstonn schonn's 2 Goler kéinte maachen, wann net souguer hätt misse schéissen. West Brom stoung immens déif an ass mat engem 0:0 an d'Paus gaangen. Nom Säitewiessel gouf Tottenham dunn belount. De Kane an de Son hu banne 4 Minutte fir d'Entscheedung gesuergt. E Mëttwoch geet et fir Tottenham am FA Cup géint Everton.

Wolverhamptom - Leicester City 0:0



FC Liverpool - Manchester City (17h30)

Sheffield United - FC Chelsea (20h15)

Serie A

AC Mailand - FC Crotone 4:0

1:0 Ibrahimovic (30'), 2:0 Ibrahimovic (64'), 3:0 Rebic (69'), 4:0 Rebic (70')

De Leader AC Mailand ass senger Favoritteroll gerecht ginn an huet dem leschten an der Tabell Crotone keng Chance gelooss. D'Gäscht si wuel mat engem knappen 0:1 Réckstand an d'Paus gaangen, allerdéngs hunn Ibrahimvoc a Rebic an der 2. Hallschent banne 6 Minutten 3 Goler geschoss an de Match entscheet. Den AC Mailand ass domat erëm 1. an der Tabell, virum Inter an der Juventus vu Turin. Den Ibrahimvoc huet säi 500. Veräin's-Gol geschoss.

Lazio Roum - Cagliari Calcio (20h45)

Ligue 1

St. Etienne - FC Metz 1:0

1:0 Boye (Selbstgol, 14')

De Resumé vum Match kennt dir bei de Kolleege vu RTL 5minutes noliesen.

Olympique Nimes - AS Monaco 3:4

0:1 Golovin (3'), 0:2 Golovin (12'), 1:2 Deaux (23'), 2:2 Ferhat (32'), 2:3 Golovin (62'), 2:4 Volland (77'), 3:4 Eliasson (81')

Monaco ass perfekt an de Match komm an ass no 3 Minutten a Féierung gaangen. Nodeems de Golovin säin 2. Gol an der 12. Minutt geschoss huet, ass Nimes awer fulminant an de Match zeréck komm. Nach virun der Paus huet d'Lokalekipp de Match erëm ausgeglach. De Volland an de Golovin mat sengem 3. Gol huet wuel fir d'Virentscheedung gesuergt, Nimes ass awer nach emol 10 Minutte viru Schluss eru komm. Fir e Punktegewënn sollt et awer net méi duergoen, sou dass d'Ekipp vum Nico Kovac e geckege Match fir sech entscheede kann.

Olympique Marseille - Paris St. Germain (21h00)

La Liga

Real Sociedad - CF Cadiz 4:1

1:0 Oyarzabal (26'), 2:0 Oyarzabal (34'), 3:0 Isak (54'), 4:0 Isak (59'), 4:1 Izquierdo (65') Real Sociedad San Sebastian huet de Match vun Ufank u dominéiert a gewënnt duerch jeeweils 2 Goler vum Oyarzabal an dem Isak méi wéi verdéngt mat 4:1. De Marcos Mauro krut an der Nospillzäit vun der 1. Hallschent och nach déi Rout Kaart gewisen, wat d'Saach sécherlech net méi einfach gemaach huet fir Cadiz. San Sebastian bleift domat am ieweschten Drëttel an der Tabell stoen.

Betis Sevilla - FC Barcelona (21h00)

