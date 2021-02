Des Kéier war et awer manner souverän wéi déi leschte Sprangen, an awer kann sech no 2. Duerchgäng de Norweger virum Slowen Bor Pavlovcic duerchsetzen.

Nom 1. Duerchgang louch de Markus Eisenbichler (136.00) mat knappen 0.90 Punkte virum Gewënner vun e Samschdeg, den Norweger Halvor Egner Granerud (135.10). Op der 3. Plaz huet sech nom engem Sprong de Japaner Keiichi Sato (134.40) klasséiert. Am 2. Duerchgang loossen awer sou wuel de Markus Eisenbichler (3. Plaz) wéi och de Japaner Sato e puer Meter leien, sou dass sech um Enn alt erëm de Norweger (288.50) sech iwwert d'Victoire ka freeën. Op déi 2. Plaz sprengt de Slowen Bor Pavlovcic (287.80).