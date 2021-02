De Lars Gerson wäert a Spuenien bei de Racing Santander wiesselen.

Dës Informatioun vum Tageblatt krute och RTL confirméiert. De Kontrakt vum Lëtzebuerger Futtball-Nationalspiller beim Veräin aus der drëtter Divisioun a Spuenien, gëtt awer eréischt an den nächste Stonnen ënnerschriwwen.

Den 31 Joer alen Zentralverteideger war déi lescht 13 Joer an Norwegen an a Schweden Profi. Säi Kontrakt bei Norrköping war elo am Dezember ausgelaf. De 75-fachen FLF-Nationalspiller hätt och kënnen a Schweden verlängeren. De Gerson huet sech awer elo entscheet, emol fir 6 Méint a Südeuropa ze wiesselen. D'Zil vum spueneschen Traditiounsveräin ass et, an d'zweet Liga opzesteigen.