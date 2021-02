En Dënschdeg den Owend ass der aler Damm en 0:0 duergaangen, fir sech fir d'Finall vun der Coppa Italia ze qualifizéieren.

Den italienesche Champion hat den Allersmatch mat 2:1 gewonnen a steet domat an der Finall.

Och an England gouf en Dënschdeg den Owend Coupe gespillt. Manchester United huet am FA Cup no Verlängerung mat 1:0 géint West Ham gewonnen. De McTominay hat den decisive Gol an der 98. Minutt geschoss.