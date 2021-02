En Dënschdeg den Owend waren zwee Lëtzebuerger Futtball-Nationalspiller am Ausland am Asaz.

De Vincent Thill stoung en Dënschdeg den Owend bei der 1:0-Victoire vu senger Ekipp Nacional Funchal géint Boavista Porto an der Startopstellung, gouf an der 63. Minutt awer ausgewiesselt. Deen eenzege Gol vum Match war e Selbstgol.

De Standard vu Léck war en Dënschdeg den Owend an der belscher Coupe bei Kortrijk op Besuch. De Laurent Jans war hei och am 11 de base a ka sech iwwer eng Victoire vu senger Ekipp freeën. Et war awer een haart Stéck Aarbecht, well Léck konnt sech eréischt nom Eelefmeterschéisse behaapten. No 90 Minutte stoung et 1:1.