E Mëttwoch de Mëtteg war mat der Mixed-Staffel den Optakt vun der Biathlon-Weltmeeschterschaft zu Pokljuka a Slowenien.

Am Ganze stinn tëscht dem 10. an 21. Februar 12 Kompetitiounen um Programm. Déi éischt vun 12 Goldmedaile goung un déi norwegesch Mixed-Staffel. Laegreid, Boe, Eckhoff a Røiseland hu sech um Enn dann awer souverän mat 27 Sekonnen Avance duerchgesat.

Am Kampf ëm déi zwou aner Plazen um Podium war et do awer méi spannend. Éisträich koum mat 27 Sekonne Retard op déi 2. Plaz an hannendru mat knapp 30 Sekonne Retard konnt sech Schweden déi lescht Plaz um Podium sécheren, dat nëmme ganz knapps virun der Ukrain. D'Öberg hat am Schlusssprint déi besser Reserve géigeniwwer dem Pidrushna.