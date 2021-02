Den nationale Futtball kënnt net richteg un. Et wier méiglech, datt d'Reprise op en Neits muss verréckelt ginn.

D‘lescht Woch waren et d‘Schnelltester, dës Woch kéint d‘Meteo e Stréch duerch d‘Rechnung maachen, wat d‘Reprise no der Covid-Paus an der ieweschter Divisioun am Lëtzebuerger Futtball ugeet.

D‘FLF huet hire Veräiner matgedeelt, datt e Freideg am Nomëtteg e Communiqué erausgeet, an deem dann dra steet, ob gespillt gëtt oder net.

Wann een d‘Wiederprognose mat den déiwen Temperature kuckt, dierft et schwiereg ginn, datt de Weekend de Ball nees rullt. An der héchster Divisioun bei den Damme kéint dat eventuell anescht sinn, well déi dacks op engem syntheteschen Terrain spillen.