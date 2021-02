Et ass en éischte groussen Héichpunkt vum Lëtzebuerger Sportskalenner, de Liichtathletik Indoor Meeting an der Coque.

D'Organisateuren hu fir dës éischt grouss sportlech Manifestatioun 2021 am Grand-Duché en adaptéiert sanitäert Konzept en place gesat. Et ginn awer och eng Réi aner Neierunge fir de Meeting.

Wéinst dem aktuelle sanitäre Kontext sinn anescht, ewéi bei de leschten Editioun, net 150 mä nëmmen 87 Athlete beim Meeting dobäi. All Mënsch, deen an iergendenger Form involvéiert ass, gëtt virun den Competitiounen getest.

D'Organisateuren hu vill op sech geholl, fir dës Editioun um Liewen ze halen. Dobäi ass de Meeting och sportlech opgewäert ginn. En gehéiert mëttlerweil zu der World Athletics Indoor Tour Bronz. Dat heescht, et sinn Athlete vum "Niveau D" an der Weltranglëscht um Depart, wei zum Beispill eng Vize-Europameeschterin iwwert d'60-Meter-Hecken. Deemno fir keng einfach Aufgab fir déi 10 Lëtzebuerger, déi e Samschdeg awer mat Heemvirdeel starten.

D'Bommstoussen ass en vun den Highlighte vum Meeting. De Bob Bertemes huet staark Konkurrenz aus dem Ausland, dorënner de Schwed Wictor Petersson.

Nieft dem Bob Bertemes ass och de Charel Grethen scho fir d'Indoor-EM zu Torun a Polen qualifizéiert. No annerhallwem Joer Paus huet den 28 Joer alen Olympionik gläich zanter Mëtt Januar zwee Mol den nationale Rekord iwwert 1.500 Meter verbessert.

D'Vera Hoffmann an d'Patricia Van der Weken wäerten e Samschdeg probéieren, d'EM-Norm ze paken. Fir de Recht vun de Lëtzebuerger Athlete geet et virun allem drëms, Erfarung um héije Niveau ze sammelen.

De Meeting fänkt um 13.35 Auer un an gëtt live op RTL.lu gestreamt.