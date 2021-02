A Spuenien bleift Atlético Madrid weiderhinn kloer un der Spëtzt, dëst no enger 2:1-Victoire iwwer Granada. A Frankräich wënnt de PSG mat 2:1 géint Nizza.

Wärend Mainz mam Leandro Barreiro an der Bundesliga am Asaz war, gouf och an de weideren Divisioune vum europäesche Futtball gespillt. Hei konnt sech ënnert anerem Leicester City mat 3:1 géint Liverpool behaapten.

Premier League

Leicester City 3:1 Liverpool

0:1 Salah (67'), 1:1 Maddison (79'), 2:1 Vardy (81'), 3:1 Barnes (85')

Fir Liverpool an de Jürgen Klopp leeft et weiderhin net wéi geplangt. Am Spëtzematch tëscht de "Reds" a Leicester City gouf et um Enn déi 6. Defaite vun der Saison, fir d'Lokalekipp goufen et iwwerdeems 3 wichteg Punkte, fir den Uschloss op Manchester City un der Spëtzt net ze verléieren. Liverpool war beméit, de Match op hir Säit ze zéien, si haten ee Plus u Ballbesëtz an u Golgeleeënheeten, ma et hat awer bis zur 67. Minutt gedauert, éiert de Salah d'Gäscht a Féierung brénge konnt. An der 79. Minutt konnt de Maddison dann awer duerch een herrleche Fräistouss ausgläichen, éiert de Vardy seng Faarwen nëmmen 2 Minutte méi spéit no engem Feeler an der Liverpooler Defense a Féierung brénge konnt. Leicester wollt d'Entscheedung esou séier wéi méiglech erzwéngen a sou war et um Enn de Barnes, dee fir d'Schlussresultat suerge konnt, a Leicester soumat op déi zweeten Tabelleplaz schéisst.

Crystal Palace 0:3 Burnley

0:1 Gudmundsson (5'), 0:2 Rodriguez (10'), 0:3 Lowton (47')

Serie A

FC Turin 0:0 Genua

Neapel 1:0 Juventus Turin

1:0 Insigne (31')

Mat Juventus hat Neapel den aktuellen Tabellendrëtten op Besuch. Béid Formatiounen hunn déi 3 Punkten dréngend gebraucht. Juventus wollt den Uschloss un den AC Mailand an Inter Mailand un der Spëtzt net verléieren, fir Neapel goung et ëm wichteg Punkten fir d'Champions League-Qualifikatioun. No enger gudder Ufanksphas stoung den Här Doveri, den Arbitter vun der Partie, an der 29. Minutt am Mëttelpunkt. Nodeems de Rrahmani am Strofraum zu Fall koum, hat den Offiziellen am Ufank weiderlafe gelooss. Duerch de Videoassistent gouf duerno awer op Feeler an Eelefmeter entscheet, deen den Insigne verwandele konnt. Duerno haten d'Turiner méi vum Match, ma Neapel blouf geféierlech. Kuerz virum Enn vun der Partie hat de Ronaldo d'Chance op den Ausgläich, ma de Meret konnt säi Kappball nach ofwieren. Soumat behält Neapel wichteg 3 Punkten doheem.

Ligue 1

PSG 2:1 Nizza

1:0 Draxler (22'), 1:1 Rony Lopes (50'), 2:1 Kean (76')

A Frankräich war de PSG géint Nizza gefrot. Bei der Ekipp aus der franséischer Haaptstad hat den Neymar op Grond vun enger Verletzung gefeelt. D'Ekipp vum Mauricio Pochettino hat dann och dee bessere Start an de Match a sou konnte si an der 22. Minutt duerch den Draxler a Féierung goen. No der Paus konnten d'Gäscht aus Nizza duerch de Rony Lopes an der 50. Minutt ausgläichen. De PSG war liicht dominant, ma d'Lokalekipp konnt awer Näischt aus hirer Iwwerleeënheet maachen, och well d'Gäscht gutt dogéint gehalen hunn. Um Enn war et dee jonken Italiener Moise Kean, deen an der 76. Minutt fir d'Entscheedung suerge konnt.

La Liga

Granada 1:2 Atlético Madrid

0:1 Llorente (63'), 1:1 Herrera (66'), 1:2 Correa (74')

Fir d'Gäscht aus Madrid, déi als Favorit an de Match gaange waren, leeft et an der spuenescher Coupe weiderhin excellent, och wann si méi Méi ewéi erwaart haten. Atlético war déi dominant Ekipp, ma d'Defense vu Granada stoung an den éischte 45 Minutte sécher. Nom Téi konnt de Llorente den Tabelleleader verdéngt a Féierung bréngen, ma d'Freed war awer just vu kuerzer Dauer. Nëmmen 3 Minutte méi spéit war et den Herrera, deen d'Ekipp vum Diego Simeone schocke konnt. Um Enn war et dann awer de jonke Correa, deen d'Victoire fir Atlético Madrid besigele konnt. Soumat hu si bis op Weideres 8 Punkten Avance op Real Madrid, déi hirersäits schonn ee Match méi um Kont hunn.

Sevilla 1:0 Huesca

1:0 El Haddadi (57')

