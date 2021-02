Souwuel d'Vera Hoffmann, wéi och de Charel Grethen konnten nei national Beschtleeschtungen iwwer 1.500 Meter realiséieren.

Um Samschdeg stoung an der Coque den CMCM Indoor Meeting um Programm.

Bei den 1.500 Meter vun den Häre konnt de Charel Grethen d'Kompetitioun géint eng international Konkurrenz net nëmme gewannen, ma mat enger Zäit vun 3 Minutten 38 Sekonnen a 65 Honnertstel och eng nei national Beschtleeschtung opstellen. Hie konnt den ale Lëtzebuerger Rekord ëm bal eng Sekonn verbesseren.

Iwwer d'1.500 Meter bei den Häre gouf et aus Lëtzebuerger Siicht nach ee weidert erfreelecht Resultat. Mam Bob Bertemes huet nämlech e weideren Athlet d'Norm fir d'Indoor-EM geknackt. Hien ass mat enger Zäit vun 3 Minutten 43 Sekonnen an 89 Honnertstel den 9. ginn.

Hei nach emol d'Course vum Charel Grethen a vum Bob Bertemes am Replay:

Bei den Damme war et iwwerdeems d'Vera Hoffmann, déi iwwert déi selwecht Distanz och een neie Lëtzebuerger Rekord opstelle konnt. Mat enger Zäit vu 4 Minutten 14 Sekonnen a 86 Honnertstel koum d'Lëtzebuerger Athletin um Enn op déi 6. Plaz bei enger gudder Konkurrenz. D'Lëtzebuergerin huet domadder och den Ticket fir d'Indoor-EM geléist.

Am Bommstoussen hat de Bob Bertemes mat ënnert anerem dem Nick Ponzio aus den USA an dem Wictor Petersson aus Schweden eng staark international Konkurrenz. Gutt ee Mount virun der Indoor-Europameeschterschaft war et dem Lëtzebuerger am leschte Versuch gelongen, d'Bomm op 20 Meter 65 ze stoussen an den Nick Ponzio soumat op déi zweete Plaz ze verdrängen. Domat konnt de Bob Bertemes seng Beschtleeschtung vun dëser Saison och verbesseren. De Bob Bertemes hat sech schonn am Virfeld fir d'EM an der Hal qualifizéiert.

Fir d'Fanny Arendt gouf et iwwer 800 Meter mat enger Zäit vun 2 Minutte 7 Sekonnen an 81 Honnertstel net nëmmen eng nei perséinlech Beschtleeschtung, ma och eng Junior-Beschtleeschtung.

Bei de 60 Meter konnt d'Anais Bauer eng nei Saison-Beschtleeschtung opstellen, d'Patrizia van der Weken war am Virlaf iwwerdeems net op d'Arrivée komm.

Bei de 60 Meter Hecke gouf et bei der Victoire vum Ricarda Lobe eng perséinlech Beschtleeschtung vum Victoria Rausch, dëst mat enger Zäit vu 8 Sekonnen a 49 Honnertstel, wat um Enn fir déi 5. Plaz duergaangen ass. Bei den Häre konnt de François Grailet am Virlaf seng perséinlech Beschtleeschtung verbesseren, um Enn gouf hien den 8..

Bei den 800 Meter vun de Männer konnt de Kenianer Collins Kipruto mat enger Zäit vun 1 Minutt 46 Sekonnen an 83 Honnertstel am Virlaf een neie Meeting-Rekord an der Coque opstellen.

CMCM Indoor Meeting Resultater