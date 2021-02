An den Aachtelsfinallen hat den Éisträicher Thiem näischt zegutt géint de Bulgar Dimitrov. Um Enn stoung et 4-6, 4-6 an 0-6.

Bei den Hären hat den Dominic Thiem, Nummer 3 op der Welt, e Sonndeg de Moie fréi eiser Zäit net vill ze gutt géint de Grigor Dimitrov. De Bulgar, aktuell op Plaz 18 an der Weltranglëscht, huet sech iwwerraschend souverän an 3 Säz 6-4, 6-4 a 6-0 géint den Éisträicher duerchgesat an ass domat elo an der Véierelsfinall. Hei trëfft hien op de Russ Aslan Kasbekowitsch Karazew, deen a 5 Sätz géint de Kanadier Félix Auger-Aliassime gewonnen hat.

Den Däitschen Alexander Zverev huet an 3 Sätz géint de Serb Dusan Lajovic gewonnen. Den Zverev trëfft op de Gewënner aus dem Match Djokovic - Raonic. Dee Match ass kuerz virun 11.30 Auer eiser Zäit ugaangen.

Bei den Dammen huet d'Serena Williams sech fir d'Véierelsfinall qualifizéiert. D'US-Amerikanerin huet sech an 3 Sätz géint d'Aryna Sabalenka aus Belarus duerchgesat. Déi 39-Joer-al Sportlerin strieft hir 24. Grand-Slam-Victoire un, dat ass bis ewell nëmmen der Margaret Court gelongen. De Roger Federer an de Rada Nadal hunn allen 2 bis ewell 20 Grand-Slam-Titelen.

D'Japanerin Naomi Osaka an d'Hsieh Su-Wei aus Taiwan konnte sech an den Aachtelsfinallen duerchsetzen. Och d’Simona Halep huet sech fir d’Véierelsfinalle qualifizéiert. D’Rumänin, aktuell Nummer 2 op der Welt, huet sech an 3 Sätz géint d’Iga Swiatek aus Polen duerchgesat a kritt et elo mam Serena Williams ze dinn.