Den Éisträicher gewënnt mat 1 Honnertstel Virsprong op den Andreas Sander aus Däitschland. De Weltmeeschter vun 2017 Beat Feuz fiert zu Cortina op Plaz 3.

Ee vun de gréisste Favoritten Dominik Paris ass bei herrlechem Wieder no 2 liichte Fuerfeeler keng ideal Course gefuer a kennt nëmmen op déi 4. Plaz, zäitgläich mam Marco Odermatt. Den Éisträicher Matthias Mayer ass souguer vun der Pist ofkomm an ass domat fréizäiteg ausgefall. An och de Beat Feutz ass just op d'Plaz 3 gefuer.

An esou war et de Super-G Weltmeeschter Vincent Kriechmayr, deen sech als éischte Fuerer sech den Hang zu Cortina erofgeheit huet, dee sech mat enger Zäit vun 1 Minutt 37 Sekonnen a 79 Honnertstel neie Weltmeeschter an der Descente nennen dierf. Op déi 2. Plaz fiert mat nëmmen 1 Honnertstel Réckstand op den Éisträicher den däitschen Andreas Sander.