D'Tiril Eckhoff gewënnt fir déi 3. Kéier Gold zu Pokljuka. Den Titelverdeedeger Jaquelin ka sech virum Samuelsson an dem Thingnes Bø duerchsetzen.

De Fransous huet de Grondstee fir seng Victoire am drëtten a véierte Schéisse geluecht. Bei béiden Eenheeten huet de Emilien Jacquelien seng Patrounen an enger impressionanter Vitess eraus geschoss a bei den zwee Schéisse konnt en de Schéissstand mat 0 Feeler verloossen. Am Zil hat de 25 Joer ale Fransous e Virsprong vu 7,3 Sekonnen op den zweetplacéierte Sebastian Samuelsson. De Schwed konnt sech am Schlusssprint géint den Norweger Johannes Thingnes Bø duerchsetzen.

De Biathlet vu Grenoble kann domat säin Titel aus dem Joer 2020 verdeedegen.

Zu Pokljuka a Slowenien stoung e Sonndeg am Nomëtteg och d'Poursuite bei den Dammen um Programm. Hei huet d'Tiril Eckhoff souverän Gold gewonnen. Fir d'Norwegerin war et an den Deeg vu Pokljuka schonn déi drëtte Victoire. D'Lisa Theresa Hauser aus Éisträich kënnt mat engem Retard vun iwwer 17 Sekonnen op déi 2. Plaz. Iwwer Bronz ka sech d'Anais Chevalier aus Frankräich freeën.