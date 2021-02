Zanter e Méindeg de Mëtteg eiser Zäit stinn d'Véierelsfinalle bei den Australian Open fest.

Hären

Bei den Häre kënnt et hei zum Topp-Duell tëscht der Nummer 1 vun der Welt, den Novak Djokovic, an dem Alexander Zverev aus Däitschland. De Gewënner vun deem Match kritt et an der Halleffinall entweder mam Grigor Dimitrov oder dem Aslan Karatsev ze dinn. Den Dimitrov konnt iwwerraschend den Dominic Thiem an den Aachtelsfinallen eliminéieren. De Karatsev iwwerraschend iwwerdeems Ronn fir Ronn. De Qualifikant louch an der Aachtelsfinall no Sätz schonns 0:2 hannen, wéi hien de Match géint Auger-Alliassime nach gedréit huet.

An enger weiderer Véierelsfinall kënnt et zu engem russesche Duell tëscht dem Andry Rublev an dem Daniil Medvedev. Béid Russen hunn an der Aachtelsfinall souverän gewonnen.

An der leschter Véierelsfinall kritt et de Rafael Nadal mam Stefanos Tsitsipas ze dinn. Den Nadal huet an der Ronn vun de leschte 16 dominant géint de Fabio Fognini gewonnen an de Griich huet Forfait géint de Matteo Berrettini gewonnen, dee wéinst muskuläre Problemer net ugetrueden ass.

Dammen

Bei den Damme kënnt et an der éischter Véierelsfinall zum Match tëscht dem Naomi Osaka an dem Su-Wei Hsieh. D'Osaka konnt sech an engem spannende Match géint d'Garbine Muguruza duerchsetzen an d'Hsieh huet d'Marketa Vondrousova eliminéiert.

An der zweeter Véierelsfinall kënnt et dann zum Spëtzematch tëscht dem Serena Williams an dem Simona Halep. D'Serena Williams konnt sech an 3 Sätz géint d'Aryna Sabalenka behaapten an d'Simona Halep huet déi jonk Polin Iga Swiatek och an 3 Sätz eliminéiert.

Nieft dem Serena Williams si mam Jennifer Brady an dem Jessica Pegula nach zwou weider US-Amerikanerinnen dobäi an déi mussen elo an der Véierelsfinall géinteneen untrieden. D'Brady huet kloer géint d'Donna Vekic gewonnen an d'Jessica Pegula konnt iwwerraschend d'Elina Svitolina eliminéieren.

An der leschter Véierelsfinall muss d'Lokalmatadorin, d'Ashleigh Barty, géint d'Karolina Muchova erun. D'Barty huet kloer an 2 Sätz géint d'Shelby Rodgers gewonnen an d'Karolina Muchova huet zweemol mat 7:5 géint d'Elise Mertens gewonnen.