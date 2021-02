Am Tennis setzt déi aktuell Gewënnerin vun den US-Open, Naomi Osaka, sech géint hir Kontrahentin Su-Wei aus Taiwan kloer mat 6:2, 6:2 duerch.

Si steet domat als éischt Spillerin an der Halleffinall vun den Australian Open. 2019 hat si schonn eng Kéier den Titel zu Melbourne gewonnen. Elo trëfft si entweder op d'Amerikanerin Serena Williams oder d'Rumänin Simona Halep.

Bei den Hären trëfft um Dënschdeg den Däitschen Alexander Zverev op déi aktuell Nummer 1 an der Welt Novak Djokovic. Dësen huet den Titel zu Melbourne schonn 8 Mol gewonnen, ma ass wuel geplot mat Wéi am Beräich vun de Bauchmuskelen.

De Qualifikant Aslan Karatsev suergt da weider fir Iwwerraschungen. Hie ka sech a 4 Sätz géint de Grigor Dimitrov behaapten, dat mat 4-6, 6-4, 6-1 a 6-2. De Russ steet domat an der Halleffinall vun den Australian Open an trëfft hei op de Gewënner aus dem Match Zverev-Djokovic. Et ass och déi éischte Kéier, datt d'Nummer 114 an der Weltranglëscht iwwerhaapt bei engem Grand Slam dobäi ass.