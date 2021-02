Duerch Problemer mam Waasser am Stade Jos Haupert, huet de Progrès matgedeelt, dat seng 2 nächst Heemmatcher net zu Nidderkuer gespillt kënne ginn.

D'Partie e Mëttwoch géint Hesper ass am Stade Municipal zu Uewerkuer, do wou normalerweis den FC Déifferdeng 03 spillt, an de Match vum nächste Sonndeg géint Hueschtert ass um Stade Jaminet, dem Terrain vun der Luna Uewerkuer.