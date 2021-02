En Dënschdeg de Mëtteg stoung bei der Biathlon-WM zu Pokljuka a Slowenien d'Eenzel-Course iwwer 15 Kilometer bei den Dammen um Programm.

An hei gouf et eng éischter iwwerraschend Victoire vum Marketa Davidova. D'Tschechin ass als eenzeg besser Leeferin feelerfräi bliwwen a konnt sech esou d'Goldmedail sécheren. Si hat um Enn 28 Sekonnen avance op d'Hanna Öberg aus Schweden, déi ee Feeler geschoss hat an esou eng Strofminutt krut. Déi drëtt Plaz goung un d'Ingrid Landmark Tandrevold aus Norwegen, déi och ee Feeler geschoss hat. Si hat ee Retard vun 1 Minutt a 4 Sekonnen op d'Gewënnerin.