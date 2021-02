E Mëttwoch de Moien eiser Zäit stoungen déi lescht Véierelsfinalle bei den Australian Open um Programm.

Bei den Häre konnt sech den Daniil Medvedev an engem reng russeschen Duell kloer mat 7:5, 6:3 a 6:2 géint den Andrey Rublev duerchsetzen. Fir de Medvedev war et schonns déi 19. Victoire hannerteneen. An der Halleffinall gëtt hien elo awer richteg op d'Prouf gestallt. Do muss hien nämlech géint de Stefanos Tsitsipas untrieden, dee mat 3:6, 2:6, 7:6, 6:4 a 7:5 géint de Rafael Nadal gewonnen huet. Deemno stinn d'Halleffinalle fest.

Aslan Karatsev - Novak Djokovic

Stefanos Tsitsipas - Daniil Medvedev

Bei den Damme konnt sech d'Jennifer Brady aus den USA mat 4:6, 6:2 a 6:1 géint hir Landsfra Jessica Pegula behaapten a steet domat an der Halleffinall. Hei kritt si et elo mat der Tschechin Karolina Muchova ze dinn. D'Tschechin konnt sech op en Neits iwwerraschend duerchsetzen, déi Kéier géint d'Lokalmatadorin Ashleigh Barty. Domat sinn och bei den Dammen elo d'Halleffinalle komplett.

Naomi Osaka - Serena Williams

Jennifer Brady - Karolina Muchova