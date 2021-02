E Mëttwoch de Mëtteg stoung bei der Biathlon-WM zu Pokljuka a Slowenien d'Eenzel-Course iwwer 20 Kilometer bei den Hären um Programm.

Et war eng spannend Course bei den Hären, dat virun allem well déi ganz grouss Favoritte sech um Schéissstand ze vill Feeler geleescht hunn. De Sturla Holm Laegreid an den Arnd Peiffer, déi zum ganz grousse Favorittekrees gezielt hunn, hunn allebéid 0 Feeler geschoss a konnten doduerch d'Victoire um Enn ënnert sech ausmaachen. Am Lafe war et dunn awer den Norweger, deen de besseren Dag erwëscht hat a sech esou d'Goldmedail séchere konnt. Hien hat schlussendlech 17 Sekonnen Avance op den Arnd Peiffer aus Däitschland. Déi drëtt Plaz goung un de Johannes Dale och aus Norwegen.