E Mëttwoch war ee Lëtzebuerger Futtball-Nationalspiller mat sengem Veräin am Ausland am Asaz.

An der 2. Liga a Portugal huet Vilafranquense auswäerts géint CD Cova da Piedade 1:1 gespillt. Den Eric Veiga souz bei de Gäscht déi 90 Minutten iwwer op der Bänk. An der Tabell steet d'Ekipp vum Lëtzebuerger no 19 Matcher mat 19 Punkten op der 14. Plaz an ass 4 Punkte vun den Ofstigsplazen ewech.