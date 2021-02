Am Riseslalom huet sech d'Schwäizerin knapp mat zwee Honnertstel-Virsprong virum Mikaela Shiffrin behaapt.

No Gold am Super-G a Bronz an der Descente huet d'Schwäizerin Lara Gut-Behrami en Donneschdeg op der Alpine-Schi-Weltmeeschterschaft zu Cortina d'Ampezzo an Italien och Gold am Riseslalom kritt. Déi 29 Joer al Schwäizerin huet sech mat engem Virsprong vun nëmmen 2 Honnertstel op d'US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin den Titel geséchert. Bronz goung un d'Éisträicherin Katharina Liensberger, déi den Titel och nëmmen ëm 9 Honnertstel verpasst huet.