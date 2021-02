D'Plazen 2 an 3 ware fir Norwegen a Schweden.

Op der Weltmeeschterschaft am Biathlon zu Pokljuka a Slowenien gouf et en Donneschdeg Gold fir Frankräich an der Single-Mixed-Staffel.

Den Duo Julia Simon an Antonin Guigonnat huet sech mat engem Virsprong vun nëmmen 2,8 Sekonne virum norwegeschen Duo Tiril Eckhoff a Johannes Thingnes Bö duerchgesat. Déi drëtte Plaz war fir d'Hanna Öberg an de Sebastian Samuelsson aus Schweden. Si haten e Retard vun 22,6 Sekonnen.