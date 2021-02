En Donneschdeg den Owend ginn an der Europa League d'Allersmatcher vun de 1/16-Finalle gespillt.

En Donneschdeg um 16 Auer stoung schonn deen éischte Match vun de 1/16-Finallen an der Europa League um Programm. Géintiwwer stounge sech hei Dynamo Kiew an den FC Bruges. Um Enn gouf et kee Gewënner am Allersmatch. Béid Ekippen hu sech mat engem 1:1-Remis getrennt.

An der 62. Minutt war Kiew duerch e Gol vum Buyalskyy mat 1:0 a Féierung gaangen. Nëmme 5 Minutten drop war de Gäscht eng Reaktioun gelongen an de Mechele konnt fir seng Ekipp op 1:1 ausgläichen. Bis zum Schluss ass et bei dësem Score bliwwen.

De Lëtzebuerger Nationalspiller Gerson Rodrigues souz bei Dynamo Kiew am Ufank vum Match op der Bänk. An der 72. Minutt ass hien agewiesselt ginn.

Den nächsten Donneschdeg ginn d'Retourmatcher vun de 1/16-Finalle gespillt.

Déi komplett Resultater