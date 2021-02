Bei der Schi-WM zu Cortina d'Ampezzo geet de Lëtzebuerger domadder e Freideg un den Depart vum Riseslalom.

De Schifuerer Matthieu Osch huet bei der Weltmeeschterschaft an Italien d'Qualifikatioun am Riseslalom iwwerstanen. En Donneschdeg ass de Lëtzebuerger op déi 37. Plaz gefuer an ass domadder e Freideg bei der Haaptcourse dobäi. D'Course fänkt um 10 Auer un.