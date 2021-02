Daniil Medvedev géint Novak Djokovic. Esou heescht d'Finall bei den Australian Open am Tennis.

De Russ konnt sech de Freideg de Moien an der zweeter Halleffinall géint de Griich Stefanos Tsitsipas an 3 Sätz behaapten.

Am direkten Duell tëschent deenen zwee Spiller steet et aktuell 4:3 fir den Djokovic, ma d'Nummer 1 vun der Welt huet awer déi lescht Partie géint de Medvedev verluer. Dat war bei den ATP-Tour-Finals am November 2020 zu London. Falls de Serb sech duerchsetzt, wier et säin 18. Grand-Slam-Titel a senger Karriär.

Fir de Medvedev ass et déi zweete Finall bei engem Grand Slam no de US Open 2019 a kéint e Sonnde säin éischte Grand-Slam-Titel gewannen.

D'Finall tëschent dem Djokovic an dem Medvedev ass e Sonnden de Moien um 9.30 Auer eiser Zäit.