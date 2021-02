Op der WM am Schi Alpin zu Cortina d’Ampezzo hat et de Lëtzebuerger Matthieu Osch an den zweete Laf vum Riseslalom gepackt.

De Lëtzebuerger gouf am éischte Laf de 45. op iwwer 8 Sekonnen op de Leader, den Alexis Pinturault aus Frankräich. Deemno war de Lëtzebuerger am zweete Laf net méi dobäi. An nom 2. Laf gouf et dunn d'Goldmedail fir de Fransous Mathieu Faivre, deen um Enn dovu profitéiert huet, datt den Alexis Pinturault, deen nom 1. Laf kloer vir war, net ënnen ukomm ass. De Faivre hat schlussendlech 63 Honnertstel Avance op de Luca De Aliprandini a 87 Honnertstel Virsprong op de Marco Schwarz.