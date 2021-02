E Freideg den Owend war et den Optakt vum 12. Spilldag an der BGL Ligue am Lëtzebuerger Futtball.

Rodange konnt sech hei mat 1:0 géint Péiteng duerchsetzen. De Match gouf zu Péiteng am Stadion gespillt ginn, dat wéinst Renovatiounsaarbechten am Stade Philipard.

An der 19. Minutt waren d'Haushäre mat 1:0 a Féierung gaangen. Rodange hat e Fräistouss aus ronn 25 Meter zougesprach kritt. De Larrière huet sech der Saach ugeholl an huet de Ball op de Gol bruecht. Hei huet de Golkipp vu Péiteng guer net gutt ausgesinn. Den Ottelé wollt de Ball fänken, ma dat ronnt Lieder ass him aus dem Grapp an de Gol gesprongen. Bis d'Paus sollt et bei der Féierung vu Rodange bleiwen. Déi Péitenger ware wuel fir de gréissten Deel vun den éischte 45 Minutten déi besser Ekipp an haten och méi Geleeënheeten, fir a Féierung ze goen, ma de Golkipp vu Rodange wousst dëst ze verhënneren.

No der Paus war d'Union Titus Péiteng weider beméit an esou huet sech de gréissten Deel vum Match an der Hallschent vu Rodange ofgespillt. De Gäscht huet et awer ëmmer nees un der néideger Kreativitéit an der Prezisioun am Stuerm gefeelt. Bis zum Schluss ass deene Péitenger keng Léisung agefall, esou datt et beim 1:0 fir Rodange bliwwen ass.

