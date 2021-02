E Freideg den Owend war den Optakt vum 22. Spilldag an der Bundesliga.

Hannen zanter 666 Minutten ouni Géigegol, vir extrem effektiv: D'Ekipp vum VfL Wolfsburg ass weiderhi gutt ënnerwee, fir sech fir d'Champions League ze qualifizéieren. D'Wëllef vum Trainer Oliver Glasner sinn duerch e souveränen 3:0 (1:0) beim Opsteiger Arminia Bielefeld op d'mannst fir eng Nuecht op déi drëtten Tabelleplaz geklommen an hu schonn de siwenten offizielle Match noeneen zu Null gespillt - Veräinsrekord ausgebaut.

De Schwäizer Nationalspiller Renato Steffen (29' / 47') hat vir an no der Paus fir d'Wolfsburger getraff, déi mat eréischt zwou Defaiten an dëser Bundesliga-Saison um beschte Wee sinn, fir sech fir drëtte Kéier no 2009/2010 an 2015/2016 fir d'Kinneksklass ze qualifizéieren. De Maximilian Arnold hat der 54. Minutt mam 3:0 fir d'Schlussresultat gesuergt.

Den Iwwerbléck vun der Bundesliga

