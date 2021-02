An der 2. Liga an der Belsch huet ee sech e Freideg den Owend mat 2:0 zu Seraing behaapt.

E Freideg den Owend war ee Lëtzebuerger Futtball-Nationalspiller am Ausland am Asaz. An der 2. Divisioun an der Belsch huet sech Royale Union St. Gilloise mat 2:0 zu Seraing duerchgesat. Den Anthony Moris stoung bei de Gäscht déi 90 Minutten iwwer tëscht de Pottoen. An der Tabell steet d'Ekipp vum Lëtzebuerger Nationalspiller souverän un der Spëtzt. No 20 Spilldeeg huet een e Virsprong vun 18 Punkten op Seraing.