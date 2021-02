E Samschdeg de Moien eiser Zäit gouf zu Melbourne d'Finall vun den Australian Open bei den Damme gespillt.

An hei gouf et eng souverän Victoire fir d'Naomi Osaka. Déi jonk Japanerin huet mat 6:4 a 6:3 géint d'Jennifer Brady gewonnen.

Iwwerdeems deen éischte Saz relativ ausgeglach war, huet d'Osaka am zweete Saz hir ganz Dominanz gewisen. Fir d'Brady war et déi alleréischt Finall bei engem Grand Slam an an där decisiver Phas vum 1. Saz huet ee gemierkt, datt der Amerikanerin do nach déi néideg Erfarung feelt.

Am zweete Saz war d'Osaka vun Ufank un dominant. Si huet do hir ganz Klass gewisen an de Saz méi wéi souverän mat 6:3 gewonnen an domat och de Match.

D'Osaka gewënnt domat hire 4. Grand Slam an et ass déi zweet Victoire bei den Australian Open.