E Samschdeg stoung bei der Schi-WM zu Cortina d'Ampezzo de Slalom bei den Dammen um Programm.

Am éischten Duerchgang war et eng souverän Performance vum Katharina Liensberger. D'Éisträicherin hat nom 1. Laf 30 Honnertstel Avance op d'Petra Vlhova an 1 Minutt a 24 Honnertstel Virsprong op d'Wendy Holdener. D'Mikaela Shiffrin hat schonns e Retard vun 1 Sekonn an 30 Honnertstel.

Am zweete Laf gouf et du mam Andreja Slokar eng riseg Iwwerraschung, déi sech bis op d'Plaz 5 no vir schaffe konnt. Gold goung un d'Katharina Liensberger, déi hir Avance nach eemol ausbaue konnt an esou souverän Gold gewënnt 1 Sekonn virum Petra Vlhova. Bronze goung un d'Mikaela Shiffrin aus den USA mat engem Retard vun 1 Sekonn an 98 Honnertstel.