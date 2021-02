Bei de Biathlon-Weltmeeschterschaften zu Pokljuka a Slowenien stoung e Samschdeg d'Staffel-Course bei den Dammen um Programm.

No 4 Mol 6 Kilometer gouf et um Enn Gold fir d'Dammen aus Norwegen. Däitschland kënnt in extremis op Plaz 2 an d'Ukrain kritt Bronze.