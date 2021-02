Mainz séchert sech mat enger 2:1-Victoire géint Gladbach wichteg 3 Punkten, Union Berlin klappt Freiburg a Stuttgart wënnt zu Köln.

Am Spëtzematch verléiert Bayern München géint Frankfurt mat 1:2 a léisst nom 3:3 géint Bielefeld weider Punkte leien. Mainz an de Leandro Barreiro wannen iwwerraschend mat 2:1 géint Gladbach, Union Berlin klappt Freiburg mat 1:0 a Stuttgart wënnt mam nämlechte Resultat zu Köln.

Den Owend um 18.30 Auer steet nach den Derby tëscht Schalke an Dortmund um Programm.

22. Spilldag vun der Futtball-Bundesliga

Borussia Mönchengladbach - Mainz 05 1:2

0:1 Onisiwo (10.'), 1:1 Stindl (26.'), 1:2 Stöger (86.')

Schonn no 10 Minutten konnt d'Ekipp vum Leandro Barreiro mat 1:0 géint de Favoritt vu Gladbach a Féierung goen. No engem laange Ball vum St. Juste war den Onisiwo fräi duerch a konnt de Sommer iwwerwannen. Gladbach hat dono awer méi vum Match a konnt sech e puer Golchancen erausspillen. An der 26. Minutt ass dann och den Ausgläich gefall. No enger Pass vum Lazaro huet den Hofmann de Ball direkt op de Stindl weider ginn an dee konnt dréchen an de rietsen Eck schéissen. Och no der Paus huet Mainz gekämpft fir onbedéngt 3 wichteg Punkten mat heem ze huelen. An der 86. Minutt ass de Mainzer dann nach tatsächlech den 2:1 gelongen. De Stöger huet de Ball per Dropkick an aus spatzem Wénkel an de Gol geschoss. Elo ass Mainz just nach 1 Punkt vun der Relegatiounsplaz fort.

Eintracht Frankfurt - Bayern München 2:1

1:0 Kamada (12.'), 2:0 Younes (31.'), 2:1 Lewandowski (53.')

Bayern München hat guer net gutt an de Match fonnt a Frankfurt dogéint huet grouss opgespillt. An der 12. Minutt war et de Kostic deen de Ball flaach an d'Mëtt ginn huet an de Kamada huet just nach missen de Fouss dohin halen. An der 31. Minutt huet de Younes einfach mol aus der Distanz ofgezunn an de Ball ass am Wénkel ageschloen. Kuerz no der Paus konnt Bayern op 1:2 duerch de Lewandowski verkierzen. Dono huet Bayern gutt gespillt an hat och Chancen mee Frankfurt konnt den 2:1 bis zum Schluss verdeedegen.

SC Freiburg - Union Berlin 0:1

0:1 Prömel (64.')

1. FC Köln - VFB Stuttgart 0:1

0:1 Kalajdzic (49.')

Schalke 04 - Borussia Dortmund 18h30

