Chelsea spillt just 1:1 zu Southampton, Nantes a Marseille deele sech d'Punkten an Atlético Madrid verléiert iwwerraschend géint Levante.

Premier League

Southampton - Chelsea London 1:1

1:0 Minamino (33.'), 1:1 Mount (54.', Eelefmeter)

Mat dësem 1:1 sinn direkt zwou Serien gebrach ginn. Southampton konnt seng Negativ-Serie vu 6 Néierlagen hannerteneen ënnerbriechen an Chelsea konnt just 1 Punkt mathuelen nodeems se déi lescht 4 Matcher gewonnen haten. Chelsea hat an dësem Match dann och Iwwergewiicht ouni awer vill Gefor virum Gol auszestralen. Trotz allem bleift Chelsea ënnert dem Thomas Tuchel ongeschloen.

FC Liverpool - FC Everton 0:2

0:1 Richarlison (3.'), 0:2 Sigurdsson (83.', Eelefmeter)

Liverpool stécht weiderhin déif an der Kris a verléiert och am Derby géint Everton doheem mat 0:2. Schonn an der 3. Minutt konnt Everton duerch de Richarlison a Féierung goen. De James Rodriguez konnt de Ball op de Brasilianer duerchstiechen an deen ass virum Alisson ganz cool bliwwen. An der 83. Minutt huet den Arbitter no enger ëmstriddener Entscheedung op de Punkt gewisen an de Sigurdsson huet den Eelefmeter äiskal an de lénksen Eck geschoss. Dëst ass déi éischt Victoire fir Everton op der Anfield Road zanter 11 Joer an et ass déi 4. Néierlag hannerteneen fir Liverpool am eegene Stadion.

Serie A

Lazio Rom - Sampdoria Genua 1:0

1:0 Luis Alberto (24.')

An der Serie A konnt sech d'Lazio Roum mat 1:0 géint Sampdoria Genua duerchsetzen. Domadder ass Lazio weider mat an der Course ëm d'Plazen fir d'Champions League. Allerdéngs hu si 2 Matcher méi gespillt wéi z.B. Juventus Turin oder Neapel déi knapps hannert hinne leien.

Ligue 1

FC Nantes - Olympique Marseille 1:1

1:0 Blas (50.'), 1:1 Payet (69.')

Bei Marseille leeft et weiderhin net ronn. Géint den 18. Nantes koum d'Ekipp aus dem Süde vu Frankräich net iwwert en 1:1 eraus. An der 50. Minutt war et souguer den "Underdog" dee mat 1:0 duerch de Blas a Féierung konnt goen. An der 69. Minutt ass dem Payet den Ausgläich gelongen. Fir eng Victoire sollt et awer net méi duergoen. Mat 38 Punkten steet Marseille op der 6. Plaz an huet e Réckstand vu 17 Punkten op déi 1. Plaz.

La Liga

Atlético Madrid - UD Levante 0:2

0:1 Morales (30.'), 0:2 de Frutos (90.+5.')

Eng iwwerraschend Néierlag gouf et fir den Tabelleleader a Spuenien géint Levante. Nëmmen 3 Deeg nodeems Atlético am Nodrosmatch géint de nämlechte Géigner just 1:1 gespillt huet, verléieren se um Samschdeg mat 0:2. Dëst ass déi alleréischt éischt Victoire fir Levante géint Atlético an der La Liga.

