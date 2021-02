E Sonndeg de Moien eiser Zäit ass zu Melbourne d'Finall vun den Australian Open bei den Häre gespillt ginn.

An hei konnt sech den Novak Djokovic mat 7:5, 6:2 a 6:2 géint den Daniil Medvedev aus Russland duerchsetzen. Et war ee Match op ganz héijem Niveau, wou béid Spiller sech alles ofverlaangt hunn. De Medvedev stoung dem Serb am éischte Saz an näischt no, just an den decisive Phase war den Djokovic dann einfach en Tick méi determinéiert.

Am zweete Saz konnt de Medvedev dunn direkt e Break realiséieren, konnt dëst awer net confirméieren. De Russ huet an der Suite ze vill Feeler gemaach an huet de Saz iwwerraschend kloer mat 2:6 un den Djokovic missen ofginn.

Am drëtte Saz huet de Match dunn e bëssen un Niveau verluer, dat virun allem, well de Medvedev net méi mam Djokovic mathale konnt. De Serb huet de Saz dunn och souverän mat 6:2 gewonnen an domat och de Match.

Fir den Novak Djokovic ass et iwwerdeems den 18. Grand-Slam-Titel an den 9. Titel bei den Australian Open.