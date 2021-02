E Samschdeg de Mëtteg stoung bei der Schi-Weltmeeschterschaft de Slalom bei den Hären um Programm.

Et war spannend bis zum Schluss, virun allem well nom éischten Duerchgang eng ganz Partie Athleten no beienee waren. Hei louch den Adrian Pertl 14 Honnertstel virum Alex Vinatzer a 16 Honnertstel virum Sebastian Foss Solevåg.

Am zweete Laf ass dem Sebastian Foss Solevåg dunn ee richteg gudde Laf gelongen an dowéinst kann den Norweger sech och d'Goldmedail sécheren. Sëlwer geet un den Adrian Pertl. Bronze geet un den zweeten Norweger, den Henrik Kristoffersen, dee sech och am zweeten Duerchgang immens steigere konnt.

Aus Lëtzebuerger Siicht war de Matthieu Osch um Depart. Am éischten Duerchgang koum hien op déi 41. Plaz mat knapp 8 Sekonne Retard.