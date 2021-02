E Sonndeg de Mëtteg stoung bei der Biathlon-Weltmeeschterschaft zu Pokljuka a Slowenien de Massestart vun den Dammen um Programm.

D'Lisa Theresa Hauser huet 4 Mol alle 5 Scheiwen um Schéissstand getraff an huet domat de Grondstee fir hir Victoire geluecht. Vun de ganz séiere Leeferinnen an de grousse Favoritinnen ass kee feelerfräi bliwwen. Ëm d'Podiumsplazen hannert der Éisträicherin hu sech iwwerdeems 3 Norwegerinnen ëm 2 Plaze gestridden. Um Enn konnt d'Ingrid Landmark Tandrevold sech d'Sëlwermedail sécheren, dat virum Tiril Eckhoff an dem Marte Olsbu Roeiseland.