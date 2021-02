D'Spurs verléiere mat 1:2 bei West Ham. Leverkusen huet iwwerdeems eréischt an der Nospillzäit den Ausgläich géint Augsburg geschoss.

Bundesliga

FC Augsburg - Bayer Leverkusen 1:1

1:0 Niederlechner (5'), 1:1 Tapsoba (90+4')

Laang huet et dono ausgesi wéi wann Leverkusen och zu Augsburg géing Plomme leie loossen. De FCA huet an der Ufanksphase vun engem schroe Feeler vum Bayer Golkipp Lomb profitéiert, sou dass no der fréier Féierung vum Niederlechner an der 5. Minutt Augsburg sech zeréck gezunn huet a Leverkusen d'Spill gemaach huet, ouni sech awer eng gutt Golchance sech ze erspillen. Nom Säitewiessel huet Leverkusen de Drock erhéicht an ass mam Diaby ëmmer erëm geféierlech virum Gikiewicz opgedaucht. Et huet awer bis zur 4. Minutt an der Nospillzäit gedauert éier de Tapsoba den erléisende Gol fir d'Gäscht markéiert huet. Alles an allem geet den 1:1-Gläich fir béid Ekippen an d'Réi. Domat kann Augsburg och am 20. Match géint Leverkusen an der 1. Bundesliga net géint d'Werkself gewannen.

Hertha Berlin - RB Leipzig (15h30)

TSG Hoffenheim - Werder Bremen (18h00)

Premier League

West Ham United - Tottenham Hotspur 2:1

1:0 Antonio (5'), 2:0 Lingard (47'), 2:1 Lucas (64')

West Ham ass e Start no Mooss gelongen. De Antonio huet an der 5. Minutt no Viraarbecht vum Bowen am schnellste reagéiert an huet de Score op 1:0 gesat. An och déi zweet 45 Minutte si mat engem Schock fir Tottenham ugaangen. De Lloris war beim stramme Schoss vum Lingard ouni Chance an esou stoung et no 47. Minutten 2:0 fir d'Lokalekipp. Trotz 20 zu 4 Golschëss fir d'Ekipp vum Trainer Mourinioh ass et de Spurs bis op den Uschlossgol vum Lucas net gelongen eppes Produktives aus hire Chancen ze maachen, sou dass sie am Mëttelfeld vun der Premier League hänke bleiwen.

Aston Villa - Leicester City (15h05)

Arsenal London - Manchester City (17h30)

Serie A

AC Mailand - Inter Mailand (15h00)

Atalanta Bergamo - SSC Neapel (18h00)

Ligue 1

OGC Nice - FC Metz (15h00)

FC Lorient - OSC Lille (17h00)

La Liga

FC Barcelona - CF Cadiz

Real Sociedad - Deportivo Alaves (16h15)

