Hamm Benfica spillt 1:1 géint Déifferdeng. Iwwerdeems ass beim Match Nidderkuer géint Hueschtert kee Gol gefall.

Um Sonndeg war et d'Suite vum 12. Spilldag an der BGL Ligue. Um Samschdeg huet sech schonn's ënnert anerem d'Fola géint Etzella duerch gesat an Diddeleng deelt sech mat der Jeunesse d'Punkten.

D'Resuméë vun de Matcher

RM Hamm Benfica - FC Déifferdeng 1:1

1:0 Hadraoui (7'), 1:1 Joachim (14')

Hamm stoung defensiv kompakt an huet Déifferdeng komme gelooss. An der 7. Minutt konnt den Amodio am Déifferdenger Gol de Schoss vum Bei nach un d'Lat degagéieren, géint de Noschoss vum Hadraoui konnt de Golkipp awer näischt maachen, sou dass d'Lokalekipp mat 1:0 a Féierung gaangen ass. Kuerz drop's huet de Joachim an engem animéierte Match no engem schéine Spillzuch den Ausgläich markéiert. No der verletzungsbedéngter Auswiesslung vum Joachim an der 28. Minutt huet sech de Match neutraliséiert an et ass dann och mam 1:1 an d'Paus gaangen.

Och no der Paus huet sech vill am Mëttelfeld ofgespillt. Am Verlaf vun der 2. Hallschent ass de Match dunn bësse méi intensiv an animéiert ginn. Banne 7 Minutten huet den Arbitter dréi Giel-Kaarte gewisen. An och e puer Spectateuren hu sech hannert dem Gol zesumme fonnt a Bengaloe gezünt. D'Situatioun war awer relativ séier nees ënner Kontroll. 10 Minutte viru Schluss hat d'Lokalekipp mam Correia eng gutt Chance, säi Schoss sollt awer laanscht de Gol goen. An der Nospillzäit hat de Correia fir Hamm eng wéider Chance, de Amodio am FCD Gol sollt de Ball awer halen, sou dass de Match 1:1-Gläich ausgeet.

Progrès Nidderkuer - US Hueschtert 0:0

