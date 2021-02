Eng Kéier koum hien an d'Top 30 an eng Kéier gouf déi just verpasst. Resultater, déi net onbedéngt z'erwaarde waren.

Eng 31. Plaz am Riseslalom an eng 28. am Slalom. Dat ass de Bilan vum Matthieu Osch op der Schi-Weltmeeschterschaft zu Cortina d'Ampezzo an Italien. Dat si Resultater, déi sech méi wéi weise loossen.

Matthieu Osch bei der Schi-Wm / Reportage Rich Simon

An dat sinn och Resultater vun deenen een am Virfeld net onbedéngt konnt ausgoen. Fir den 21 Joer jonke Sportzaldot waren et déi zweet Weltmeeschterschaften. Virun 2 Joer gouf hien den 61. am Riseslalom an am Slalom gouf hien eliminéiert. De Matthieu Osch hat selwer net domadder gerechent, dass et zu Cortina d'Ampezzo esou gutt géif lafen.

Dat hätt ech wierklech net geduecht, dass ech Top 30 maachen a virgëschter eng 31. Plaz mat just enger Zéngtel Retard op d'Top 30. Ech si mega Happy an ech hu meng Erwaardungen iwwertraff an dofir sinn ech zefridde mat deene Weltmeeschterschaft.

Zweemol ass de Matthieu Osch iwwer d'Qualifikatioun an d'Haaptcourse erakomm. Souwuel am Riseslalom wéi och am Slalom waren d'Pistekonditioune wéinst den extrem waarmen Temperature komplizéiert. Et goufe ganz vill Ausfäll. De Matthieu Osch huet seng 4 Manchen an den zwou Haaptcourssen awer ganz gutt geréiert. Mat deenen Resultater, déi um Enn erauskomm sinn.

Ech stufen déi Resultater relativ gutt an. Ech sinn zwou Manche gefuer, déi ganz stabel waren. Natierlech sinn ech net de leschte Risiko agaangen, well ech gesinn hunn, dass vill Leit ausgefall sinn. Ech wousst, wann ech stabel Schi fueren, dass da sécher eng gutt Placéierung dran ass. Et sinn awer méi wéi 50 Prozent ausgefall.

Déi nächste Woche geet de Matthieu Osch nees un den Depart vu FIS Courssen.