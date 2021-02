Déi Münchener konnte sech kloer mat 1:4 zu Roum duerchsetzen, eng knapp 1:0 Victoire gouf et fir Chelsea bei Atlético Madrid.

Lazio Roum - Bayern München 1:4

0:1 Lewandowski (9'), 0:2 Musiala (24'), 0:3 Sané (42'), 0:4 Acerbi (47',sg), 1:4 Correa (49')

Direkt vun Ufank un hunn d'Gäscht gewisen, datt si hei als Gewënner vum Terrain wollte goen. Si hu mat Drock no vir gespillt an no 9 Minutte sollt de Lewandowski den éischte Gol vun der Partie schéissen. De Stiermer konnt eng Réckpass vun engem Defenseur offänken an huet dem Golkipp am 1 géint 1 keng Chance gelooss.

No 19 Minutten dunn eng kriddeleg Zeen am siechzéng Meter. D'Spiller vu Lazio wëllen hei e Foul gesinn hunn an wollten en Eelefmeter dofir kréien, den Arbitter hat dëst awer net esou gesinn. Méi Chance haten d'Bayern dunn no 24 Minutten. De Goretzka huet de Musiala um siechzéng Meter an eng gutt Positioun bruecht an de jonke Offensiven huet dëst zum 2:0 genotzt.

Dës éischt Hallschent huet einfach de Bayern gehéiert. Hannen hu se net vill zougelooss a wann, da war den Neuer do a vir sollte si vun hire Golchance profitéiere kënnen. No 42 Minutten huet de Sané de Ball nach just missten iwwert d'Linn drécken, nodeem dësen no enger Parad vum Golkipp viru senge Féiss gelant ass.

Mat deem Resultat sollt et an d'Paus goen. Et sollt nom Säitewiessel awer keng zwou Minutten daueren, bis de Reina am Gol vun den Italiener nees huet missten hannert sech gräifen. Dëst d'Kéier war et awer kee Bayernspiller, deen hie bezwongen hat, mä de Acerbi hat de Ball an dat eegent Netz placéiert, beim Versuch, eng Pass op e Stiermer ze klären.

2 Minutte méi spéit dann endlech den éischte Gol fir d'Heemekipp. De Correa huet sech géint d'Defense duerchgesat an och dem Neuer mat sengem Schoss an de lénksen Eck keng Chance gelooss.

No 80 Minutten hat de Lewandowski nach eng Kéier eng gutt Chance, ma de Reina huet seng ganz Klass gewissen, fir dem polneschen Nationalspiller säin zweete Gol an dëser Partie ze verhënneren. Domadder bleift et beim 4:1 fir d'Bayern dat um friemen Terrain. Déi Münchener stinn domadder mat engem Fouss an der nächster Ronn.

Atlético Madrid- FC Chelsea 0:1

0:1 Girou (68')

Chelsea war an der éischter Hallschent bei Atlético dominant. 66 Prozent Ballbesëtz a 5 zu 2 Schëss, dovunner zwee op de Gol. Ma si sollte keen Avantage aus dëser Dominanz schloen, dat och, well den Oblak am Gol an der 39. Minutt eng gutt Chance vum Werner entschäerfe konnt. 15 Minutte méi fréi dogéint hate se Chance, well de Lemar volle Risiko agaangen ass an de Ball just knapp laanscht de Gol geschoss huet.



Nom Säiteweissel hat d'Heemekipp dann e bësse méi vum Match, wéi déi éischt 45 Minutten, konnt awer net wierklech geféierlech virun de Gol kommen. Eng gutt Zeen da gouf et an der 68. Minutt. De Girou huet sech hei duerchgesat an de Ball mat engem flotte Schoss am Gol placéiert. Nodeem den Arbitter de VAR zu Rot gezunn hat, huet hien den éischte Gol an dësem Match ginn. Dono sollt et just nach ganz wéineg geféierlech Zeene ginn, esou datt sech Chelsea knapp an awer verdéngt zu Madrid konnt duerchsetzen. Mat dëser knapper Victoire huet Chelsea elo doheem all d'Kaarten an der Hand, fir sech fir déi nächst Ronn ze qualifizéieren.

