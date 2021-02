Diddeleng ka sech mat 2:1 géint de Racing duerchsetzen, Hesper spillt 0:0 géint Ettelbréck a Stroossen wënnt mat 2:0 géint Wooltz.

Um Mëttwoch stoung an der BGL Ligue den 13. Spilldag um Programm.

Mat 2:1 ka sech Diddeleng géint de Racing duerchsetzen an domadder seng Féierung an der Tabell weider ausbauen. Hiren direkte Konkurrent, Fola Esch, huet sech nämlech missen mat engem 3:3 géint Hueschtert zefridde ginn. Och Déifferdeng léisst Fiederen a spillt nëmmen 2:2 géint Péiteng.

No 2 Victoiren no der Wanterpaus, spillt Hesper just 0:0 géint den Tabelleleschten aus Ettelbréck, Munneref a Rouspert spillen 2:2, Nidderkuer wënnt mat 2:0 géint Rodange a verschaaft sech bësse Loft am Tabellekeller an d'Jeunesse wënnt mat 1:0 géint Hamm Benfica.

De Liveticker vun all de Matcher fir nozeliesen.

D'Resuméë vun de Matcher

FC Déifferdeng - Union Titus Péiteng 2:2

1:0 De Taddeo (26.'). 1:1 Mokrani (45.'), 2:1 Laurienté (54.', Eegegol), 2:2 El Hamzaoui (63.')

An den éischte Minutten huet sech de Match haaptsächlech am Mëttelfeld ofgespillt mee am Laf vun der Zäit huet Déifferdeng de Match ëmmer méi an d'Hallschent vun de Péitenger verlagert allerdéngs hat et nach u Prezisioun gefeelt. Beim 1:0 an der 26. Minutt huet dës Prezisioun dann awer net gefeelt an et war den De Taddeo deen, no enger Flank vum Preudhomme, um zweete Potto an de Gol käppe konnt. Och dono huet den Titus sech schwéier gedoen an offensiv huet net vill geklappt. Iwwerraschend ass de Péitenger kuerz virun der Paus nach den Ausgläich gelongen. Den Hamzaoui huet vu riets an d'Mëtt geflankt an de Mokrani huet um éischte Potto de Fouss eragehalen.

Déi zweet Hallschent war just puer Sekonnen am Gaang do krut Déifferdeng en Eelefmeter zougesprach. Den Ottelé huet awer d'Nerven behalen an dem Komano säi Schoss paréiert. An der 54. Minutt huet awer Laurienté de Ball onglécklech an den eegene Gol gedréckt sou dat Déifferdeng nees a Féierung gaangen ass. De Match war dono méi aggressiv an et gouf vill Feeler. An der 67. Minutt konnt Péiteng nees eng kéier ausgläichen. Den Hamzaoui huet mat enger Flank den El Hamzaoui um éischte Potto fonnt an deen huet de Ball mam Kapp am Filet ënnerbruecht.

RFCUL - F91 Diddeleng 1:2

1:0 Dembélé (10.'), 1:1 Cabral (14.'), 1:2 Schaus (67.')

Diddeleng hat de Match gutt ugefaangen an hunn déi Staater vun Ufank un an déi eegen Hallschent gedréckt. Allerdéngs hat den Dembélé an der 10. Minutt e geniale Moment wéi en de Ball aus iwwer 30 Meter iwwert de Kips an de Gol gelobt huet. Den F91 huet awer direkt eng Reaktioun gewisen an an der 14. Minutt ausgeglach. No engem Corner konnt de Cabral de Ball an de Gol käppen. An de Minutten dono war de Match ausgeglach mee Chancen gouf et net all ze vill. Trotz allem war Diddeleng awer déi besser Ekipp an hat de Racing déif an déi eegen Hallschent gedréckt.

No der Paus huet sech de Racing kämpferesch gewisen an huet probéiert mat Konter geféierlech ze ginn. No 67 Minutten war et awer Diddeleng deenen et gelongen ass de Match ze dréinen. kuerz virdrun agewiesselten Schaus konnt en herrleche Gol aus der Distanz markéieren. An de leschte Minutten ass et hin an hier gaangen sou dat et spannend bliwwen ass mee Diddeleng konnt den 2:1 bis zum Schluss halen a baut domadder seng Tabelleféierung aus.

© Joel Sauber

UNA Stroossen - FC Wooltz 71 2:0

1:0 Lourenco (31.'), 2:0 Runser (76.')

An den éischte 45 Minutten gouf et eng staark Stroossener Ekipp ze gesinn déi de Match kloer dominéiert hunn an déi besser Ekipp waren. Se waren aggressiv an hunn déi Wëlzer ëmmer extrem fréi ënner Drock gesat. An der 31. Minutt gouf et dann och de verdéngten 1:0 fir Stroossen. No engem schéinen Zesummespill op riets tëscht dem Natami an dem Runser, war et den éischtgenannten deen de Ball flaach an d'Mëtt geflankt huet an do huet de Lourenco de Ball an de Gol gedréckt.

Nom Téi hunn déi Stroossener gutt verdeedegt an net vill zougelooss. An der 57. Minutt war dann awer bal den 1:1 gefall mee de Schmit konnt dem Giargiana säi Schoss nach vun der Linn krazen. Wolz huet et och dono probéiert mee hu sech schwéier gedinn a Stroossen ass ëmmer geféierlech bliwwen. An der 76. Minutt huet den Dachelet de Ball un de Runser verluer, deen ass op den Djoujou zougelaf a säi Schoss ass dem Golkipper fir den 2:0 duerch d'Hänn gerutscht. Um Enn wënnt Stroossen verdéngt a Wooltz léisst wichteg Punkte leien.

© Steven Milbert

US Hueschtert - Fola Esch 3:3

1:0 Tibor (8.'), 2:0 Lusala (20.'), 2:1 Dikaba (21.'), 3:1 Tibor (28.'), 3:2 Sinani (63.', Eelefmeter), 3:3 Correia (90.+2.')

No enger bal perfekter Leeschtung war et iwwerraschenderweis mat 3:1 fir Hueschtert an d'Paus gaangen. D'Heemekipp war op Konter all kéiers extrem geféierlech an hunn d'Gäscht viru vill Problemer gestallt. Nodeems Hueschtert mat 2:0 a Féierung war konnt d'Fola zwar op 1:2 verkierzen mee mat engem Konter puer Minutte méi spéit konnt Hueschtert den alen Ofstand nees hierstellen.

Wéi erwaart war d'Fola an der zweeter Hallschent déi dominéierend Ekipp mee et huet hinnen e bëssen u Kreativitéit gefeelt. Esou war et dann och en Eelefmeter vum Sinani deen an der 63. Minutt fir den 2:3 Uschloss gesuergt huet. An der allerleschter Minutt ass den Escher awer nach den Ausgläich gelongen. Vu riets koum de Ball an d'Mëtt op de Correia deen de Ball souverän am Gol ënnerbruecht huet. Um Enn erkämpft sech d'Fola nach en 3:3 mee loossen domadder awer Punkten an der Lutte ëm d'Meeschterschaft leien.

FC Rodange - Progrès Nidderkuer 0:2

0:1 Shala (55.'), 0:2 Habbas (90.+4.')

© Meris Muratovic

Etzella Ettelbréck - Swift Hesper 0:0

© Kevin Estebanez

Jeunesse Esch - RM Hamm Benfica 1:0

1:0 Da Cruz (44.')

© Christophe Mersch

US Munneref - Victoria Rouspert 2:2

1:0 Scanzano (16.'), 1:1 Leroux (56.', Eelefmeter), 1:2 Leroux (75.'), 2:2 Mohammed (90.+1.')

