En Donneschdeg den Owend goufen an der Europa League d'Retourmatcher vun de 1/16-Finalle gespillt.

Véier méi prominent Ekippen hunn en Donneschdeg den Owend missen hir europäesch Dreem begruewen. Benfica Lissabon ass nämlech eraus, si hu mat 2:3 géint Arsenal de Retourmatch zu London verluer.

An och fir SSC Neapel ass d'Europa League eriwwer, dat trotz enger 2:1-Victoire en Donneschdeg. Granada hat den Allersmatch mat 2:0 gewonnen a steet domat an den Aachtelsfinallen.

Méi spéit en Donneschdeg den Owend gouf dunn och Bayer Leverkusen eliminéiert. No der 3:4-Néierlag am Allersmatch hu si och de Retourmatch géint d'Young Boys Bern, wou jo och de Lëtzebuerger Christopher Martins spillt, verluer, dat mat 0:2.

Mam Gerson Rodrigues duerf sech nach ee weider Lëtzebuerger Nationalspiller iwwer d'Aachtelsfinalle freeën. Dinamo Kiew konnt nämlech duerch eng 1:0-Victoire Bruges eliminéieren.

Eng weider Iwwerraschung gouf et dann nach. Leicester City gouf nämlech vu Slavia Prag eliminéiert. D'Tschechen hunn en Donneschdeg souverän mat 2:0 gewonnen.

Den AC Mailand ziddert sech iwwerdeems iwwer d'Auswäertsgol-Reegel an d'Aachtelsfinall. Nom 2:2 am Allersmatch ass den Italiener en 1:1 géint Belgrad en Donneschdeg duergaangen, fir en Tour weider ze kommen.

Iwwerraschend war et dann en Donneschdeg den Owend och nach d'Aus fir d'TSG Hoffenheim. Nom 3:3 am Allersmatch hu si am Retourmatch eng 0:2-Néierlag géint Molde missen astiechen a sinn domat eliminéiert.

Domat sinn dës 16 Ekippe fir d'Aachtelsfinalle qualifizéiert: Tottenham Hotspur, Arsenal London, FC Granada, Ajax Amsterdam, Glasgow Rangers, Schachtar Donezk, FC Villareal, Molde FK, Young Boys Bern, Slavia Prag, Manchester United, Olympiakos Piräus, AS Roum, AC Mailand, Dinamo Zagreb an Dinamo Kiew.

Déi komplett Resultater