Eng Etüd soll jo weisen, datt de Sport kee Cluster vum Coronavirus ass.

Am Moment sinn d'Kompetitiounen am Lëtzebuerger Sport jo duerch déi aktuell Covid-Mesurë just an den ieweschten Divisioune vun de respektive Sportaarte bei de Senioren erlaabt. An de Jugendkategorie sinn d'Matcher an esou weider zanter iwwer 3 Méint gestoppt. Bei der FLF hofft een, datt een am éischte Semester vun dësem Joer nach eng gewësse Normalitéit kritt.

FLF iwwer Jugendsport a Coronazäiten / Rep. Franky Hippert

D'Schnelltester op de Covid gehéieren am Moment jo dozou, wann an den ieweschten Divisiounen hei am Land Kompetitioune sinn. Nieft dem Punkt fir e Sportler, dee positiv ass, esou séier wéi méiglech kënnen zu isoléieren, dengen déi Schnelltester jo och enger Etüd, fir erauszefannen, ob de Sport e Cluster ass oder net.

An der Sportswelt ass d'Hoffnung do, datt een op Hand vun dëser Etüd, op wëssenschaftlecher Basis ka beweisen, datt de Sport kee Cluster ass, dozou den FLF-President Paul Philipp:

Datt dat fir déi, déi um Terrain stinn, net zur Verbreedung vum Virus bäidréit. An datt een dat mat esou enger Etüd ka beweisen. Bei der Lëtzebuerger Fussballfederatioun huet een iwwer 15.500 Jugendlizenzen. Fir den FLF-President wär et wichteg, wann déi Jonk am 1. Semester vum Joer nees nach eng Kéier eng gewësse Normalitéit am Sport kéinte kréien, mat eben och Matcher an Kompetitiounen:

Fir d'Bouwen oder d'Meedercher, déi 13, 14 oder 15 Järeg, déi sinn am Moment am Meeschte gestrooft. Mir gesi soubal et iergendwéi nees opgeet, wéi se nees op de Training gerannt kommen. Do musse mer eis alleguerte Gedanke maachen, do geet et net ëm Suen, do geet et ëm d'Jugend. Well ech mengen, datt si do en Haaptzil ewechgeholl kréien, an dat dann op iergend eng Manéier kompenséieren, an ob dat ëmmer gutt ass, ass eng aner Diskussioun.

An der Sportswelt si sech op jiddwerfalls eng ganz Rei Leit eens, datt et net gutt wär, wann deen aktuellen Zoustand fir d'Jugend ze laang géif unhalen. Et gëtt scho gefaart, datt een eng verluere Generatioun kéint kréien.