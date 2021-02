E Freideg de Mëtteg war zu Nyon den Tirage vun den Aachtelsfinalle vun den Europa League.

D'Finall vun der Europa League ass fir de 26. Mee programméiert, ma bis dohinner ass et nach e wäite Wee. Fir d'éischt ginn elo emol d'Aachtelsfinalle gespillt. Fir de Lëtzebuerger Gerson Rodrigues an Dinamo Kiew geet et géint Villareal a fir de Christopher Martins a Bern geet et géint Ajax Amsterdam.

D'Matcher am Iwwerbléck

Ajax Amsterdam - Young Boys Bern

Dinamo Kiew - FC Villareal

AS Roum - Schachktar Donezk

Olympiakos Piräus - FC Arsenal

Dinamo Zagreb - Tottenham Hotspur

Manchester United - AC Mailand

Slavia Prag - Glasgow Rangers

FC Granada - Molde FK

D'Aachtelsfinalle ginn den 11. an den 18. Mäerz gespillt.