A Frankräich gouf et iwwerdeems an der leschter Spillminutt nach eng 2:1-Victoire fir Metz géint Bordeaux.

Wärend an der däitscher Bundesliga ënnert anerem de Leader aus München am Asaz war, gouf et an England eng knapp 2:1-Victoire vu Manchester City géint West Ham, déi soumat hir Avance weider ausbauen.

Premier League

Manchester City 2:1 West Ham

1:0 Dias (30'), 1:1 Antonio (43'), 2:1 Stones (65')

Manchester City bleift kloer un der Spëtzt vum englesche Championnat a setzt sech duerch eng 2:1-Victoire géint West Ham weider of. Den Dias konnt d'Ekipp vum Pep Guardiola an der 30. Spillminutt a Féierung bréngen, ma nach virun der Paus war dem aktuellen Tabelle-4. den Ausgläich duerch den Antonio gelongen. Den englesche Vize-Champion hat wuel méi vum Match ma och d'Gäscht konnte sech ëmmer erëm Chancen erausspillen. Um Enn war et dann de Defenseur Stones, deen den entscheedende Gol markéiere konnt, a senge Faarwe soumat eng wichteg Victoire géint een direkte Konkurrent séchere konnt.

West Bromwich - Brighton & Hove Albion

16:00 Auer

Leeds United - Aston Villa

18:30 Auer

Newcastle - Wolverhampton

21:00 Auer

Serie A

Spezia 2:2 Parma

0:1 Karamoh (17'), 0:2 Hernani (25'), 1:2 Gyasi (52'), 2:2 Gyasi (72')

Bologna - Lazio Rom

18:00 Auer

Hellas Verona - Juventus

20:45 Auer

Ligue 1

Bordeaux 1:2 Metz

1:0 Kalu (14'), 1:1 Delaine (72'), 1:2 Vagner (90'+1)

A Frankräich bleift Metz weiderhi mat an der Course ëm déi europäesch Plazen. Fir Bordeaux geet et dogéint weider erof, dëst nodeems et fir si an de leschte 6 Matcher nëmmen ee Punkt ze feiere gouf. Si konnte wuel fréi a Féierung goen, dëst duerch ee Gol vum Kalu an der 14. Spillminutt, ma Metz hat sech awer méi Golgeleeënheeten erausgespillt. An der 72. Minutt konnt den Delaine de verdéngten Ausgläich markéieren, ma an der Nospillzäit sollt et esouguer nach duergoen, fir de Match ze dréinen. Duerch dem Vagner säin entscheedende Gol konnt sech Metz op déi 5. Tabelleplaz verbesseren.

Dijon - PSG

17:00 Auer

La Liga

Eibar 1:1 Huesca

0:1 Ramirez (81'), 1:1 Diop (83')

Sevilla - Barcelona

16:15 Auer

Alavés - Osasuna

18:30 Auer

Getafe - Valencia

21:00 Auer

